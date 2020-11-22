Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно прекратил личный прием граждан, ссылаясь на сложную эпидемическую ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"В связи с установлением карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной болезни (Covid-19), личный прием граждан в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, в том числе личный прием граждан по вопросам ликвидации банков, процедура ликвидации которых осуществляется Фондом непосредственно, временно не будет осуществляться", - заявили в Фонде.

Уточняется, что в Фонд можно будет направить письменное обращение по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.

Либо же при помощи электронной почты: fgvfo@fg.gov.ua.

Напомним, Совет по финансовой стабильности принял решение повысить гарантированную сумму возврата депозитов до 600 000 гривен. Раньше порог заканчивался на 200 000.

Также "Страна" рассказывала, что Верховный суд разрешил украинцам не платить сбор при спорах с Фондом гарантирования вкладов.