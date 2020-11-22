Во Львове члены одной из участковых комиссий решили подписать протоколы о подсчете голосов еще до того, как завершился избирательный процесс. По данному факту полиция уже открыла уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту было открыто уголовное дело по ч.4 ст.156-3 - фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации.

Напомним, в Днепре, Славянске и Николаеве, где сегодня проходит второй тур местных выборов, решили повысить явку избирателей при помощи розыгрышей призов.

Также "Страна" рассказывала, что ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений на сегодняшних выборах.