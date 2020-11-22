В воскресенье, 22 ноября, в день второго тура местных выборов в 11 городах Украины, по состоянию на 13:00 избирательная явка составила 12,7%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечают, что данные сведения имеют неофициальный характер, поскольку поступают от территориальных избирательных комиссий по всем средствами связи, в том числе и по телефону или электронной почте.

Напомним, явка на первом туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой. Она составила всего 35,94%.

Также мы писали о том, какой способ местные власти придумали для того, чтобы повысить явку избирателей во втором туре выборов. Например в Славянске среди проголосовавших разыграют iPhone последней модели.

За течением второго тура местных выборов в Украине "Страна" следит в обновляемом материале.