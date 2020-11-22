В Италии, в южных провинциях Кротоне и Палермо из-за проливных дождей произошли масштабные наводнения. В результате обрушился мост и затоплены дороги.

Об этом пишет Ansa.

В итальянском городе Мелисса из-за наводнения обрушился автомобильный мост, но в результате ЧП никто не пострадал. Часть дорог перекрыта для движения транспорта. В частности железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, и только около 09.40 поезда начали ходить регулярно.

В нескольких регионах страны служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень тревоги. Со вчерашнего дня на Липарском архипелаге семь островов остались без связи с материком из-за погоды.

Напомним, летом 2020 наводнения в западной части Украины разрушили свыше 200 км дорог. Кроме того в ремонтных работах нуждаются 213 мостов.

Также мы писали, что наводнения нанесли ущерб Закарпатью на 125 млн грн, а Ивано-Франковску на 500. Эти деньги регионы попросили у государства для ликвидаций последствий стихии.