В ходе сегодняшних, 22 ноября, протестов в Минске правоохранители начали задерживать митингующих. Среди них есть 83-летний пенсионер и даже несовершеннолетний.

Об этом говорится в сообщении незарегистрированной в Беларуси правозащитной организации "Вясна", как передает "Интерфакс".

Так, в списках задержанных фигурируют 19 человек. Из них 17 - в разных районах Минска. Еще по одному человеку задержали в Заславле и Новополоцке.

Напомним, сегодня в центр Минска выдвинулась военная техника. Она выехала из спального микрорайона в Уручье, где базируется военная часть №3214 внутренних войск Беларуси.

Прямо перед началом акции стало известно о том, что власти решили закрыть десять станций метро неподалеку от места проведения акции протеста. Это поможет улучшить ситуацию с безопасностью.