В ходе раскопок на вилле в пригороде древней Помпеи археологи обнаружили два новых тела жертв извержения вулкана Везувий. Раскопки в этой части города, 20% которого все еще находится под землей, проводятся в рамках проекта "Большие Помпеи".

Об этом сообщает Министерство культуры Италии.

Так, речь скорее всего идет об останках древнеримского патриция и его молодого раба. Останки настолько хорошо сохранились под толщей вулканического пепла и лавы, что исследователи даже увидели складки на туниках обоих мужчин. Одежда погибших была из шерсти, что может означать то, что извержение 79 года н.э., уничтожившее древнеримский город с населением около 20 000 человек, могло произойти не 24 августа, как всегда считалось, а 24 октября.

Основная часть раскопок в Помпее пришлась на прошлый век. За все время обнаружены десятки тел погибших при извержении вулкана. Люди застыли в том положении, в котором их застала смерть. И это стало богатым источником исследования уклада жизни в Древнем Риме.

Кроме того, изучая одно из окаменелых тел, ученые недавно обнаружили остекленевший человеческий мозг, к этому привело воздействие высоких температур во время извержения вулкана.

Ранее мы писали, что в Помпее нашли останки генеральской лошади в сбруе. Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке.

Также сообщалась, что в Египте археологи раскопали древнюю коллекцию мумий кошек.