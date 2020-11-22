В воскресенье, 22 ноября, количество зараженных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 137 человек. Всего болеют 2 866 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"В течение прошлых суток зарегистрировано 137 новых случаев заболевания Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала эпидемии коронавирусом переболели 6 124 военных. Количество летальных исходов достигло отметки в 25 человек. На изоляции сейчас находится 384 человек.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 12 079 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших обнаружили в Киеве и Днепропетровской области.

Позже Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам страны.