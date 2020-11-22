В воскресенье, 22 ноября, в день второго тура местных выборов в Славянской территориальной избирательной комиссии исчезла печать. Полиция проводит проверку ЧП.

Об этом сообщает ГС "Опора".

Так, утром, в день голосования в Славянске из сейфа ТИК пропала печать.

"По состоянию на 08:30 печать комиссии в сейфе отсутствовала. В связи с этим мы пытались связаться по телефону с председателем комиссии Надеждой Петровой, но председатель на звонки не ответила. Я не знаю, что происходит, поскольку ответственной за хранение печати является именно глава комиссии. Я лично заявил на линию 102, вызвал полицию для того, чтобы они определили, где находится печать. Позже пришла одна из членов комиссии, которая сообщила, что печать находится в соседнем кабинете, с ее слов, именно там ее и оставила глава комиссии. Сейчас, через 2,5 часа появилась глава с печатью, положила ее в сейф, не опечатала его, оставила ключ и ушла," - прокомментировал ситуацию Илья Милевич, заместитель главы Славянской ТИК.

Отмечается, что в соответствии с пунктами 8, 9 Постановления ЦИК от 10 августа 2020 года № 174 во время избирательного процесса печати территориальных и участковых избирательных комиссий хранятся в сейфах (металлических шкафах) в помещении соответствующей избирательной комиссии.

Похоже, в Славянске повторяется история с Одессой, где накануне второго тура лихорадило ТИК и тоже пропадала печать. Что характерно, в Славянске, как и в Одессе, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" имеет все шансы сменить нынешнего мэра.

Также за ходом второго тура местных выборов в 11 городах Украины "Страна" следит в обновляемом материале.