Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что Европе в 2021 году угрожает третья волна коронавируса.

Слова чиновника приводит Badener Tagblatt.

По его словам, европейским странам не удалось предотвратить вторую волну коронавируса после того, как первая была взята под контроль.

"Они упустили возможность создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы... теперь у них вторая волна. Если они не выстроят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - сказал он.

В то же время Набарро призвал европейские власти не прибегать к локдауну, за который приходится платить "высокую цену".

Напомним, исследователи сравнили влияние первой и второй волны локдаунов на состояние экологии и пришли к выводам о том, что карантин осенью не особо сказался на улучшении климата, так как мощности многих стран продолжают работать в прежнем режиме.