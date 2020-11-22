В Днепре, Славянске и Николаеве, где сегодня проходит второй тур местных выборов, решили повысить явку избирателей при помощи розыгрышей призов.

Об этом говорится в онлайне "Страны", посвященном дню выборов.

Так, сперва стало известно о розыгрыше призов в Днепре. Избирателей обещают бесплатно подвозить к участкам, а в 20:30 запланирован розыгрыш призов. Для того, чтобы принять участие, необходимо предъявить селфи с избирательного участка - но снаружи, а не изнутри.

Позже похожая информация поступила из Славянска. Там избирателей призвали фотографироваться на фоне урн. Объявившая о конкурсе компания пообещала победителю iPhone последней модели.

Ближе к полудню флешмоб подхватили в Николаеве, пообещав подарки за снимки с избирательного участка.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в 11 украинских городах проходит второй тур местных выборов. Жители выбирают мэров городов.

Также "Страна" рассказывала, что ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений на сегодняшних выборах.