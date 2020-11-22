Президент России Владимир Путин заявил, что относится с уважением к действующему президенту США Дональду Трампу, но готов ровно так же отнестись и к представителю демократов Джо Байдену. И то, что Россия еще никому не принесла поздравлений с победой на американских выборах - просто формальность.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова Путина в прямом эфире канала "Россия-1".

"Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", - объяснил Путин отсутствие поздравлений.

Также российский лидер добавил, что Москва с уважением относится и к кандидату на пост президента США Джо Байдену.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет.

Что касается тех, кто поздравляет, все люди опытные, знают, что они делают. В прошлый-то раз все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось, что победил Трамп. Мы с уважением относимся ко всем. Поэтому нет никаких проблем, но чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии с практикой и юридической стороной дела", - повторил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин высказался об отношениях РФ и США. Он весьма прозрачно намекнул, что отношения Москвы и Вашингтона хуже некуда.

Также мы писали, что США выходят из Договора по открытому небу. Но Россия должна сохранить его с участием европейских государств.