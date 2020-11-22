Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства, руководитель "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Указ о назначении подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Тимофей Милованов окончил Киевский политехнический институт, факультет менеджмента, и Киево-Могилянскую академию по специальности "Экономическая теория". В 2004 году он получил научную степень доктора философии экономики в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских высших учебных заведениях. Летом 2016 года Верховная рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, в октябре того же года он стал заместителем председателя Совета НБУ.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - сказал экс-министр.

Напомним, после того как глава Национального банка Украины написал заявление об отставке Тимофей Милованов был одним из кандидатов на его замену.

Также сообщалось, что в 2019 году на тот момент еще действующий министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов заявил, что за годы независимости у Украины украли половину сельхозземель.