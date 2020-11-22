Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа намерен обжаловать решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени.

Об этом рассказал адвокат Трампа Руди Джулиани у себя в Twitter.

"Хоть мы и полностью не согласны с позицией, мы благодарим назначенного Обамой судью за то, что он принял долгожданное решение быстро, а не попытался затянуть его", - написал Джулиани.

Уточняется, что жалоба будет направлена в Третий окружной апелляционный суд США в Филадельфии.

Напомним, Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов выборов голосования в штате на прошедших президентских выборах.

Также "Страна" писала, что после этой ситуации Трамп потребовал пересчитать голоса в Джорджии.