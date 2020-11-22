В воскресенье, 22 ноября, в Минске власти решили закрыть десять станций метрополитена. Это объясняется мерами для обеспечения безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена у себя в Telegram-канале.

"22 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все четыре станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно прекращена посадка и высадка пассажиров на остановках наземного транспорта в районе проспекта Независимости в центральной части Минска.

Напомним, сегодня в центр Минска выдвинулась военная техника. Она выехала из спального микрорайона в Уручье, где базируется военная часть №3214 внутренних войск Беларуси.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что хотел провести перевыборы в Беларуси. Но его от этого отговорил российский коллега Владимир Путин.