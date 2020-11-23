Бывший американский президент Барак Обама выпустил мемуары "Земля обетованная", в которых делится закулисье зарубежных поездок и впечатлениями о встречах с мировыми лидерами.

Об Украине он не пишет ничего, если не считать упоминания о поездке еще до президентства, в качестве сенатора в Киев и Донецк 15 лет назад.

Зато много внимания уделяет России и Путину. Именно президент Обама пытался "перезагрузить" отношения с Кремлем, рекомендовал Украине не оказывать вооруженное сопротивление аннексии Крыма и блокировал предоставление Украине летального оружия.

"Вы с Обамой отдали Путину кусок Украины", - упрекнул Трамп на предвыборных дебатах Байдена, который был вице-президентом при Обаме.

После выборов экс-лидер США вновь выходит на авансцену американской политики. Его людей называют главными претендентами на ключевые посты в будущей администрации Байдена. Поэтому позиция Обамы может оказывать самое непосредственное влияние на предстоящие события, в том числе и в Украине.

Узнали, о чем рассказал Обама в своей книге, за которую получил от издательства 65 миллионов долларов и которая с первых дней появления в продаже бьет рекорды продаж.

Борщ под Саратовом

В одной из первых глав Обама рассказывает о своей первой официальной зарубежной поездке в 2005 году как сенатора от штата Иллинойс - в Россию, в Украину и в Азербайджан. Целью визита было проследить, как в этих странах выполняется "программа Нанна-Лугара", которая предполагает уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения.

Вблизи Саратова, описывает политик, он посетил "секретное ядерное хранилище", безопасность которого была профинансирована из средств США.

"Нас угостили борщом и рыбным желатином, который Дик (один из авторов программы, сенатор Ричард Лугар, - прим. ред.) храбро съел, а я лишь размазал по тарелке, как шестилетний ребенок", - вспоминал он о славянской кухне, очевидно имея в виду под "рыбным желатином" заливную рыбу.

Подробно Обама рассказывает о своем первом визите в Россию в июле 2009 года, вскоре после избрания на первый срок, и встречах с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.

С Медведевым Обама впервые встретился ранее в 2009 году, на саммите "двадцатки" в Лондоне, и описывает его не без симпатии.

"Президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского кроя", - поделился Обама.

Бывший президент США признается, что у него с Медведевым "много общего". И добавил: "Но мне, в отличие от него, посчастливилось родиться в стране, где политический успех не требует многомиллиардных откатов или шантажа со стороны политических оппонентов".

Позже, уже в России, он ужинал на даче у Медведева.

"Читая русские романы, я представлял себе большую, но все еще деревенскую версию традиционного загородного дома. Вместо этого мы оказались в огромном поместье, окруженном высокими деревьями", - вспоминает Обама.

В это же время, где-то на территории резиденции помощники Медведева развлекали членов команды Обамы, "обрабатывая их водкой и шнапсом". Экс-президент отмечает, насколько "обыденным" был тот вечер - "всё равно что обычный ужин в зажиточном американском пригороде".

Медведев, по его словам, "был очарован интернетом и расспрашивал о Кремниевой долине", а также признался, что он фанат хард-рока, в частности, группы Deep Purple.

Одной из главных проблем в двусторонних отношениях тогда была "трехдневная война" c Грузией. Обама вспоминает, что едва об этом зашел разговор, Медведев, "как будто его держали на поводке", повторил все доводы официальной российской власти. Но когда речь зашла о других вопросах, он явно расслабился и с удовольствием вел беседу.

Но хоть Медведев пытался доказать свою "серьезную роль на мировой арене", реальная власть в России принадлежала Путину, о чем Обаму предупредил Майкл Макфол - тогдашний американский посол и один из главных сторонников "политики перезагрузки" с Кремлем (кстати, при Байдене он может вернуться послом в Россию - по крайней мере такие слухи уже ходят).

За самоваром с Путиным

Обама познакомился с Путиным в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Гостя принимали на открытой веранде за "изысканно сервированным" столом. Особо ему запомнился мужчина в русском народном костюме, раздувающий сапогом самовар. Официанты в традиционной крестьянской одежде и кожаных сапогах подали им яйца с икрой и налили чай.

"Внешне Путин был ничем не примечателен: телосложение борца, тонкие волосы песочного цвета, выдающийся нос и бледные, бдительные глаза. Когда мы обменивались приветствиями с членами делегаций, я отметил небрежность его движений, деланное безразличие в голосе, которые говорили о человеке, привыкшем быть окруженным подчиненными и просителями. Человеке, привыкшем к власти", - рассказывает Обама.

Перед встречей советники предупредили его, что "Путин чувствителен к любым проявлениям неуважения", и посоветовали дать своему собеседнику высказаться первому.

Спустя 30 минут (встреча должна была длиться час) помощники Обамы уже начали поглядывать на часы, вспоминает экс-президент, но он решил не перебивать.

В беседе Путин отметил, что ему нравился президент Джордж Буш, рассказал, что после терактов 11 сентября 2001 года он помог США обезопасить авиабазы в Киргизии и Узбекистане для афганской кампании, и даже предложил помощь России в борьбе с экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном. Но осудил его за вторжение в Ирак и "сферы влияния" РФ - поддержку Америкой "цветных революций" в Грузии, в Украине и в Киргизии.

Обама в 2009 году пил чай из самовара и ел икру с яйцами с Путиным в его подмосковной резиденции

Монолог Путина длился 45 минут.

"Было ясно, что Путин это все отрепетировал, но его чувство обиды было настоящим", - пишет Обама.

"По мнению Путина, американцы заносчивы, презрительны, не хотят вести себя с Россией как с равным партнером, постоянно пытаются диктовать свои условия остальному миру – из-за всего этого, по его словам, трудно смотреть на будущие отношения между странами с оптимизмом", - продолжает экс-президент США.

Когда Путин завершил, американский лидер стал последовательно отвечать на все претензии. Но ему показалось, что его собеседник не проявляет особого интереса к этим комментариям.

Путин, как оказалось, напомнил Обаме "кого-то вроде босса на районе", но только с ядерным оружием и вето в Совете Безопасности ООН".

"Путин, – вспоминает Обама, – напомнил мне людей того типа, которые когда-то управляли чикагской политикой – жестких, воспитанных улицей, лишенных сантиментов. Они знали то, что знали, никогда не выходили за узкие рамки своего опыта и считали раздачу должностей своим сторонникам, взятки, шантаж, мошенничество, а при случае и насилие правомерными средствами достижения своих целей".

По мнению Обамы, Россия потеряла статус сверхдержавы.

"России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", - оценил Обама положение России на момент своего президентства.

"Петух" Саркози и "добрая" Меркель

Нелицеприятно высказывается Обама о тогдашнем французском президенте Николя Саркози.

"Беседы с Саркози были одновременно и интересными, и изматывающими; его руки постоянно находились в движении, его грудь вздымалась как у бантамского петуха, его личный переводчик неизменно рядом, отчаянно пытаясь повторить каждый его жест и интонацию по мере того, как разговор перемежался лестью, угрозами, но никогда не уходил от первоначальной, плохо скрываемой им выгоды, которая должна быть центром всех этих действий и которую можно поставить себе в заслугу - чем бы эта выгода ни оказалась", - пишет Обама.

Зато Ангела Меркель получила от Обамы лестные характеристики. Немецкий канцлер, по его мнению, "надежная, честная, с безжалостным интеллектом и добрая по природе".

Поначалу, однако, Меркель, как признается Обама, воспринимала его с изрядной долей скепсиса. В основном - из-за его высокопарных речей и умения выступать перед публикой.

Панегирик "обамизму"

Вскользь Обама вспоминает о Трампа, когда тот еще в качестве застройщика предложил ему построить прекрасный танцевальный зал в Белом доме, однако тогдашний президент вежливо отказался.

Своего соратника Байдена, естественно, он описывает с наилучшей стороны.

"Джо порядочный, честный и верный. Он беспокоится о простых людях, и если дела пойдут плохо, я смогу ему доверять", - пишет Обама.

Мемуары заканчиваются событиями 2011 года - убийством по указанию Обамы первого лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Обама признается, что ему трудно было принять решение о ликвидации бен Ладена. Также он не мог рассказать об этом своей супруге Мишель - из-за секретности. Зато потом, признается Обама, чтобы разрядить обстановку, он долго шутил, когда Белый дом получил фотографии с трупом бен Ладена.



Политолог-американист Дмитрий Дробницкий полагает, что мемуары Обамы - это реклама "обамизма".

"В этой книге бессмысленно искать какие-то характеристики России или даже видение России Соединенными Штатами как страной или как системой. Это вообще не о Путине, не о Медведеве, не о России, не о Дональде Трампе. Это такой, знаете, панегирик "обамизму" – "вот было время, когда всё было хорошо", - полагает Дробницкий.