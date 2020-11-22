В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов в 11 городах. Никаких серьезных нарушений на данный момент обнаружено не было.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, избирательные участки открылись и голосование проходит в штатном режиме. В 9 регионах вовремя открылись 1 648 участков, а участок № 531254 в Полтаве был открыт с опозданием.

"Серьезных системных нарушений, которые потенциально могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, по состоянию на 09:30 не зафиксировано", - уточнили в ЦИК.

Напомним, "Страна" наблюдает за ходом местных выборов в обновляемом материале.

Также сообщалось, что с начала избирательной кампании (с 5 сентября по 21 ноября) полиция открыла 1 154 уголовных производства. Из них 737 были открыты по фактам нарушения избирательного законодательства.