В воскресенье, 22 ноября, стало известно о назначении Олега Николенко новым спикером Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующий пост опубликован в Facebook ведомства.

"В старшей школе я увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а позже - юристом-международником", - сказал он.

В то же время Николенко рассказал, что работать в сфере дипломатии начал в 2008 году, пройдя конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.

После возвращения в Киев, утверждает Николенко, он занимался такими регионами, как Северная Африка и Ближний Восток.

"Дальше профессиональный путь повел меня в сферу многосторонней дипломатии. Следующие пять лет мне выпала возможность работать представителем постоянного представительства Украины при ООН", - рассказал он.

Уточняется, что Николенко на этом посту сменил Екатерину Зеленко, которая согласно указу президента, назначена послом Украины в Сингапуре.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что спецслужбы США создали центры в Киеве и Варшаве.

Глава МИД запостил в соцсети мем из старого американского сериала "Звездный путь" (он же "Стартрек").