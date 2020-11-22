В воскресенье, 22 ноября, в день второго тура местных выборов один из избирателей в Полтаве отказался снять медицинскую маску для идентификации личности.

Об этом сообщает ГС "Опора".

Так, мужчина пришел на избирательный участок в Полтаве, показал свой паспорт, но медицинскую маску снимать категорически отказался. Свою позицию он аргументировал вступившим в силу 21 ноября законом, который предусматривает штрафы за отсутствие маски в общественных местах или за ее неправильное ношение, по поводу выборов никаких оговорок в законе нет.

Сообщается, что в итоге члены избирательной комиссии отказали мужчине в выдаче бюллетеня. Тот в ответ пообещал пожаловаться на их действия.

Напомним, согласно новому закону штраф за отсутствие или неправильное ношение маски в общественных местах составляет от 170 до 255 гривен. Как именно будут штрафовать украинцев разбиралась "Страна".

Также мы писали, что в субботу, 21 ноября, в первый день вступления в силу закона о штрафах за нарушение масочного режима, украинские полицейские проводили разъяснительную работу среди населения и раздавали маски тем, у кого их не было.