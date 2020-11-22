Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, как вчера встретил день рождения в больнице.

Соответствующий пост он сделал у себя на странице в Facebook.

"Для меня это был очень интересный год с неожиданными сюжетными поворотами. И вот, впервые в жизни, встречаю день рождения в больнице. Довольно неожиданно, но сегодня (21 ноября - Ред.) был хороший день и я точно его запомню! Две недели интенсивной работы на расстоянии от Офиса позволили посмотреть на многие вещи свежим взглядом. Я уверен, что мы на правильном пути и нам все удастся. И хоть количество испытаний, которое свалилось на всех нас за этот год, беспрецедентное, у меня нет никаких сомнений в том, что все будет хорошо", - уверяет Ермак.

В то же время он рассказал, что его жизненный путь в этом году был не простым.

"На меня никогда не выливались такие тонны грязи, как в этом году, когда я начал заниматься политикой. Несмотря на это я совсем не потерял драйва и уверенности, потому что с нами идет большое количество прекрасных и светлых людей. Благодарен президенту за ту возможность, которую именно он дал нашей команде. Если кто-то еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию. Я очень счастлив, что родился именно в этой стране. И, несмотря на все сложности в судьбе Украины, понимаю, что у нас всех появился исторический шанс. Это произошло после революций и повторилось сейчас после того, как к власти пришел президент Зеленский", - пишет Андрей Ермак.

Он также добавил, что впереди у страны еще много работы.

"У нас еще много работы впереди - нам надо укреплять экономику, укреплять независимость, защищать нашу страну, вернуть наши территории и наших людей и никогда больше не позволить никому ничего забрать у нас", - заявил Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее подтвердилась коронавирусная болезнь, находятся в изолированных палатах больницы Феофания и работают дистанционно оттуда.