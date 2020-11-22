В воскресенье, 22 ноября, во Львове проходит второй тур местных выборов. Андрей Садовой, который сражается за кресло мэра города, показал свой помятый паспорт.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook-аккаунте Садового.

"Паспорт на месте!" - написал мэр в своем сообщении и добавил подмигивающий смайлик.

У этой фотографии забавная предыстория. Напомним, что в день голосования 25 октября Андрей Садовой потерял свой паспорт и попытался проголосовать по заграничному. Но члены избирательной комиссии не позволили ему этого сделать.

Однако некоторое время спустя теща Садового нашла мэру его документ и он все же успел проголосовать в первом туре местных выборов.

Напомним, сегодня, 22 ноября, проходит второй тур местных выборов в 11 городах Украины.

"Страна" наблюдает за ними в обновляемом материале.