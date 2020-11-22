По состоянию на воскресенье, 22 ноября, в Киеве коронавирус за минувшие сутки подтвердился еще у 1 199 человек, это на 14 случаев меньше, чем в предшествующие 24 часа. Всего подтвержденных случаев Covid-19 в столице уже 59 006.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-аккаунте.

За последние сутки умерло 14 человек, а за все время эпидемии вирус забрал жизни 1 123 киевлян. Выздоровели с начала эпидемии 20 742 жителя столицы, а за последние сутки - 38.

Среди заболевших на 22 ноября:

696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;





445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;





30 девочек от 14 дней до 17 лет;





28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, среди заболевших 70 медиков. Госпитализировали за последние сутки 85 пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Деснянском районе - 228, в Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев. Помните об элементарных, но таких необходимых правила. Не пренебрегайте собственным здоровьем! Берегите себя!" , - уточнил Кличко.

Напомним, сегодня в Украине число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 12 079 человек.

Также Минздрав показал карту распространения Сovid-19 по регионам страны. Самое большое число заразившихся в Киеве и днепропетровской области.