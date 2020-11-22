В зоне ООС дезертировал солдат с автоматом Калашникова и 120 патронами
В воскресенье, 22 ноября, из 59 бригады в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе дезертировал один из бойцов.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
"Из 59 бригады в зоне проведения ООС сегодня ночью дезертировал солдат. С собой военный прихватил автомат АКСУ и 120 патронов", - рассказали нам наши источники.
На данный момент продолжают поиски дезертировавшего бойца.
Напомним, В ООС сообщили о смерти военнослужащего-десантника Ивана Горошко, который был убит сослуживцем в Станице Луганской. Отмечается, что у военнослужащего была жена и они ждали ребенка.
Также "Страна" рассказывала, что в момент убийства своим сослуживцем Иван Горошко разговаривал по телефону с беременной женой.
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