В воскресенье, 22 ноября, из 59 бригады в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе дезертировал один из бойцов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Из 59 бригады в зоне проведения ООС сегодня ночью дезертировал солдат. С собой военный прихватил автомат АКСУ и 120 патронов", - рассказали нам наши источники.

На данный момент продолжают поиски дезертировавшего бойца.

Напомним, В ООС сообщили о смерти военнослужащего-десантника Ивана Горошко, который был убит сослуживцем в Станице Луганской. Отмечается, что у военнослужащего была жена и они ждали ребенка.

Также "Страна" рассказывала, что в момент убийства своим сослуживцем Иван Горошко разговаривал по телефону с беременной женой.