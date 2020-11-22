В воскресенье, 22 ноября, в день второго тура местных выборов члены участковых избирательных комиссий Полтавы получили смс-сообщения, призывающие отказаться от похода на выборы.

Об этом сообщает ГС "Опора".

Так, в воскресенье утром члены полтавской УИК начали получать на свои мобильные телефоны смс-сообщения, в которых их призывали не идти на избирательные участки. Сообщения отправлены с неизвестного номера.

"Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!", - гласит текст сообщений, отправителем указан некто Poltava.

Наблюдатели отмечают, что такие смс-ки получили члены УИК ВД № 531145 (ул.Соборности, 67), 531151 (ул.Медицинская, 1), 531238.

"Все абоненты получили СМС в 07:31. СМС аналогичного содержания в то же время получил и один из избирателей, который голосовал на ВД № 531200”, - уточняют наблюдатели.

Напомним, сегодня, 22 ноября, проходит второй тур местных выборов в 11 городах Украины. "Страна" наблюдает за ними в режиме онлайн.

Также сообщалось, что на втором туре выборов мэра в Ровно не хватает избирательных кабинок и урн.