Пассажирский паром Viking Grace, который следовал из Стокгольма в Турку, сел на мель неподалеку от порта Мариехамн на Аландских островах из-за разбушевавшегося шторма.

Об этом сообщает Italehti.

Так, инцидент произошел в субботу, 21 ноября, во второй половине дня. На борту находилось 331 пассажир и около 98 членов экипажа. Как рассказал начальник пресс-службы компании, жизнь людей не подвергалась непосредственной опасности.

Как показало обследование судна, на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели. В ночь на воскресенье его отбуксировали в бухту Мариехамн.

По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время находились на борту судна до эвакуации.

Tidigt söndagmorgon har räddningsbolagets bogserare dragit Viking Grace loss från grundet som det låg mot. Med bogserarnas hjälp anlände Viking Grace kajplatsen i Mariehamn klo 3.40. Passagerarna evakueras enligt planen under söndagmorgon.#meriraja #VikingGrace pic.twitter.com/kkDQdctTsH — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) November 22, 2020

Ранее сообщалось, что в Финляндии намерены привлечь на работу тысячи заробитчан из Украины.

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