Пасажирский паром Viking Line сел на мель из-за шторма. Фото: twitter.com/meriraja

Пассажирский паром Viking Grace, который следовал из Стокгольма в Турку, сел на мель неподалеку от порта Мариехамн на Аландских островах из-за разбушевавшегося шторма.

Об этом сообщает Italehti.

Так, инцидент произошел в субботу, 21 ноября, во второй половине дня. На борту находилось 331 пассажир и около 98 членов экипажа. Как рассказал начальник пресс-службы компании, жизнь людей не подвергалась непосредственной опасности.

Как показало обследование судна, на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели. В ночь на воскресенье его отбуксировали в бухту Мариехамн.

По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время находились на борту судна до эвакуации.

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