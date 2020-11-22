В воскресенье, 22 ноября, в центр Минска выдвинулась военная техника. Она выехала из спального микрорайона в Уручье, где базируется военная часть №3214 внутренних войск Беларуси.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, на центральных площадях Минска уже выставляют ограждения в преддверии новой акции протеста. Сообщается о скоплении на прилегающих улицах спецтехники, а также водометов и автозаков.

Кроме того, ограждения выставили возле стелы "Минск город-герой" на проспекте Победителей. Он является еще одной точкой сбора протестующих.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что хотел провести перевыборы в Беларуси. Но его от этого отговорил российский коллега Владимир Путин.

Также мы писали, что Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО.