В понедельник, 23 ноября, в Украине ожидают облачную погоду, без похолоданий. В некоторых регионах пройдет дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны температура днем будет +3...+6 градусов, а ночью местами опустится до 0 ... -1. Также в этих регионах днем ожидается дождь.

В северных регионах ночью заморозки до -1, а днем будет +2...+4.

На востоке страны ожидается легкий мороз, в некоторых городах температура днем опустится до 0... -2. Ночью - от 0 до -5 градусов. Также ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

В южной части Украины будет теплее - днем +4... +8 градусов, но ночью похолодает до -1..+1.

В Киеве завтра днем ожидается дождь, а ночью мокрый снег. Температура днем +4...+6, а ночью +1...+3.

Напомним, первый снежный день привел к сотне аварий в Киеве.

Также сообщалось, что на борьбу со снегом 17 ноября отправили почти триста единиц техники и более 50 бригад ручной уборки.