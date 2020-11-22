С сегодняшнего дня, 22 ноября, Соединенные Штаты перестают участвовать в Договоре по открытому небу. Однако России должна сохранить его с участием европейских государств.

Об этом заявил российский академик Алексей Арбатов, как передает "Интерфакс".

"Если Трамп не хочет участвовать в этом договоре, Бог с ним. Этот договор касается прежде всего Европы. Россия и другие государства Европы должны этот договор соблюдать и поддерживать, чтобы на континенте не нарастала военная напряженность", - сказал он.

В то же время генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов рассказал, что выход США из Договора не будет иметь критических последствий для России.

"Не стоит переживать по поводу этого договора. Этот договор не является какой-то основой для поддержания стабильности в мире. Он не влияет серьезно на поддержание нашей безопасности", - рассказал он.

Напомним, Россия и США понимают необходимость продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее мы писали, что США отказались требовать присутствия Китая на переговорах с Россией о контроле за ядерным оружием.