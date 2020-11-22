В воскресенье, 22 ноября, в Ровно проходит второй тур местных выборов. На больших избирательных участках города не хватает кабинок и урн для голосования.

Об этом сообщает ГС "Опора".

Так, на малых избирательных участках должно быть не менее двух кабинок для голосования, на средних - не менее четырех,, а на больших - от шести и выше. Также каждый участок должен быть обеспечен необходимым количеством избирательных урн, как стационарных (больших), так и переносных (малых).

Сообщается, что в Ровно на большом участке № 560964, который располагается в детском саду на улице Киевской, 12Б, кабинок для голосования - 4, а стационарных урн - 5.

На втором большом избирательном участке города № 560989 стационарных урн для голосования всего 4 и 2 из них - переносные. Кроме того, сам участок обустроен в холле, а не спортзале.

Напомним, сегодня, 22 ноября, проходит второй тур местных выборов в 11 городах Украины. "Страна" наблюдает за ними в обновляемом материале.

Также сообщалось, что полиция Украины открыла 1 154 уголовных производства. Из них 737 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, а 417 - связаны с избирательным процессом.