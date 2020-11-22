Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.

Об этом сообщает "Sportarena".

Так, двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу Михаил Романчук показал результат - 7:25,73.

Украинский пловец больше чем на три секунды перекрыл предыдущий рекорд, который принадлежал французу Яннику Аньелю (7:29,17) и держался на протяжении восьми лет. В то же время мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23,42).

Романчук показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает в турнире за итальянскую команду Aqua Centurions.

Напомним, в 2018 году Романчук завоевал золото на Кубке мира в Токио за победу на дистанции 1 500 метров.

Также сообщалось, что Михаил Романчук выиграл золотую награду во время этапа Кубка мира, который проходил в катарской Дохе в 2019 году.