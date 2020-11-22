В Приморском районе Одессы в ночь на воскресенье 22 ноября на автостоянке вспыхнул пожар. Огонь охватил два автобуса и эвакуатор. В результате инцидента ожоги получил мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"22 ноября в 03:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса на территории автостоянки по адресу: Приморский район, пер. Газовый, 2", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что загорелись два автобуса Van Hool, а также эвакуатор Volkswagen.

"Спасатели пожар локализовали в 03:26 и ликвидировали его в 03:50 на площади 22 кв. м. В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 м2, салон второго автобуса на площади 5 м2 и салон грузового автомобиля на площади 2 м2. В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности человек 1965 г.р., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - уточнили спасатели.

В Одессе сгорели два автобуса и эвакуатор. Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, в селе Варваровка Кировоградской области сгорел частный жилой дом. В результате пожара погибли четыре человека, среди которых было два маленьких ребенка.

Как сообщала "Страна", 20 ноября произошел пожар на территории рынка в Голосеевском районе Киева. Пожар возник в торговом павильоне.