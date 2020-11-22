Глава американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель рассказал, что цена их вакцины от коронавируса составит около 25-37 долларов за одну дозу.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание Covid-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли", - сказал он.

В то же время Бансель рассказал, что цена на вакцину будет меняться, в зависимости от количества закупаемого препарата. Также он предположил, что до конца года будут произведены около 20 млн доз.

Ранее в ВОЗ назвали сроки начала всемирной вакцинации от Covid-19.

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