Вакцина от коронавируса компании Moderna обойдется в 25 - 37 долларов за дозу
Глава американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель рассказал, что цена их вакцины от коронавируса составит около 25-37 долларов за одну дозу.
Об этом пишет Welt am Sonntag.
"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание Covid-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли", - сказал он.
В то же время Бансель рассказал, что цена на вакцину будет меняться, в зависимости от количества закупаемого препарата. Также он предположил, что до конца года будут произведены около 20 млн доз.
Ранее в ВОЗ назвали сроки начала всемирной вакцинации от Covid-19.
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