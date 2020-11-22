Президент непризнанной республики Арцах ( армянское название Нагорного Карабаха - Ред.) Араик Арутюнян заявил, что в регион вернулись уже несколько десятков тысяч людей.

Об этом сообщают "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

Так, глава НКР заявил, что, согласно данным учетного центра республики за последние пять дней в регион вернулось уже 25 000 человек.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу вчера 21 ноября заявил, что в Нагорный Карабах уже вернулось около 7 000 беженцев. Об этом он рассказал во время встречи с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном и подчеркнул, что работы по возвращению беженцев домой продолжаются.

Также мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Карабахе. Кроме этого он добавил, что ждет у власти в Ереване "здоровые силы".