В Запорожье ищут пропавшего полицейского. Фото: wikimedia

В среду, 18 ноября, в Запорожье пропал без вести сержант полиции. По состоянию на 22 ноября его все еще не нашли.

Об этом сообщает ресурс "Запорожье антивирусное 2020" на своей странице в Facebook.

"18 ноября пропал старший сержант полиции Стоволос Дмитрий. Рост 170 см, худощавый, коротко стриженный, кареглазый. Был одет в спортивную зимнюю куртку темно-синего цвета с капюшоном, синие джинсы, шапка, ботинки", - указано в полицейской ориентировке.

По данному факту открыто уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установку места нахождения полицейского, назначено служебное расследование.

Исчез полицейский в Запорожье. Скриншот facebook.com/groups/antiviruszp/permalink/1088657214916943

В Запорожье пропал старший сержант полиции

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