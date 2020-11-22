В среду, 18 ноября, в Запорожье пропал без вести сержант полиции. По состоянию на 22 ноября его все еще не нашли.

Об этом сообщает ресурс "Запорожье антивирусное 2020" на своей странице в Facebook.

"18 ноября пропал старший сержант полиции Стоволос Дмитрий. Рост 170 см, худощавый, коротко стриженный, кареглазый. Был одет в спортивную зимнюю куртку темно-синего цвета с капюшоном, синие джинсы, шапка, ботинки", - указано в полицейской ориентировке.

По данному факту открыто уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установку места нахождения полицейского, назначено служебное расследование.

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