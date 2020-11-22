Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова потребовал заново пересчитать голоса в Джорджии. И это несмотря на то, что государственный секретарь уже официально утвердил результаты выборов.

Об этом сообщает AP.

Так, команда Трампа направила госсекретарю штата письмо с просьбой заново посчитать бюллетени.

"Сегодня штаб Трампа подал петицию о пересчете голосов в Джорджии. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех аспектов законодательства штата и Конституции США, чтобы учесть все законные голоса. Президент Трамп и его штаб продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей и другие важные гарантии", - говорится в письме команды Трампа.

Уточним, что в ходе первого пересчета голосов в некоторых округах Джорджии были обнаружены ранее неучтенные голоса. Однако это не сильно повлияло на конечный результат.

Вчера мы писали, что государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в штате.