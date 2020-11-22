За прошедшие сутки в Украине подтвердились 12 079 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших обнаружили в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на канале ведомства в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Количество заболеваний в регионах на 22 ноября:

Киев - 59 006 (+1 199)





Винницкая - 15 314 (+150)





Волынская - 21 456 (+325)





Днепропетровская-28 561 (+1 017)





Донецкая - 20 026 (+341)





Житомирская - 26 154 (+490)





Закарпатская - 21 368 (+203)





Запорожская - 23 800 (+765)





Ивано-Франковская - 31 859 (+554)





Киевская - 30 342 (+962)





Кировоградская - 4 258 (+116)





Луганская - 5 666 (+49)





Львовская - 40 879 (+463)





Николаевская - 14 957 (+350)





Одесская область - 37 365 (+638)





Полтавская - 18 243 (+301)





Ровенская - 27 912 (+373)





Сумская - 22 612 (+779)





Тернопольская - 25 566 (+307)





Харьковская - 51 398 (+614)





Херсонская - 8 549 (+190)





Хмельницкая - 26 227 (+407)





Черкасская - 17 748 (+599)





Черновицкая - 31 034 (+398)





Черниговская - 14 444 (+489)

До этого мы рассказывали, что ученые решили изучить влияние солнечных лучей на распространение коронавируса и выяснили, что в период с конца весны и до конца лета они способствуют уничтожению вирусных агентов. Таким образом, вне зависимости от карантинных мер, заболеваемость Covid-19 должна пойти на спад летом 2021 года.