Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 12 079 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших обнаружили в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на канале ведомства в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Количество заболеваний в регионах на 22 ноября:

  • Киев - 59 006 (+1 199)

  • Винницкая - 15 314 (+150)

  • Волынская - 21 456 (+325)

  • Днепропетровская-28 561 (+1 017)

  • Донецкая - 20 026 (+341)

  • Житомирская - 26 154 (+490)

  • Закарпатская - 21 368 (+203)

  • Запорожская - 23 800 (+765)

  • Ивано-Франковская - 31 859 (+554)

  • Киевская - 30 342 (+962)

  • Кировоградская - 4 258 (+116)

  • Луганская - 5 666 (+49)

  • Львовская - 40 879 (+463)

  • Николаевская - 14 957 (+350)

  • Одесская область - 37 365 (+638)

  • Полтавская - 18 243 (+301)

  • Ровенская - 27 912 (+373)

  • Сумская - 22 612 (+779)

  • Тернопольская - 25 566 (+307)

  • Харьковская - 51 398 (+614)

  • Херсонская - 8 549 (+190)

  • Хмельницкая - 26 227 (+407)

  • Черкасская - 17 748 (+599)

  • Черновицкая - 31 034 (+398)

  • Черниговская - 14 444 (+489)

Статистика Минздрава по регионам Украины на 22 ноября

Статистика Минздрава по регионам Украины на 22 ноября

До этого мы рассказывали, что ученые решили изучить влияние солнечных лучей на распространение коронавируса и выяснили, что в период с конца весны и до конца лета они способствуют уничтожению вирусных агентов. Таким образом, вне зависимости от карантинных мер, заболеваемость Covid-19 должна пойти на спад летом 2021 года.

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