Сегодня, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Жители будут выбирать мэров городов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Так, повторное голосование сегодня пройдет в таких городах:

Бердянск;





Днепр;





Дрогобыч;





Львов;





Полтава;





Николаев;





Славянск;





Никополь;





Ровно;





Ужгород;





Черкассы.

При этом в ЦИК Украины напомнили, что правила безопасности во время голосования остались неизменными - маска с перчатками, соблюдение социальной дистанции, отдельная кабинка для голосования людей с признаками заболевания.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отменила итоги местных выборов в Каролино-Бугазе Одесской области.

Мы также рассказывали, сколько партии и политики потратили на рекламу в соцсети Facebook перед местными выборами.