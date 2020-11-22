Сегодня в Украине второй тур выборов мэров пройдет в 11 городах. Полный список
Сегодня, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Жители будут выбирать мэров городов.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.
Так, повторное голосование сегодня пройдет в таких городах:
- Бердянск;
- Днепр;
- Дрогобыч;
- Львов;
- Полтава;
- Николаев;
- Славянск;
- Никополь;
- Ровно;
- Ужгород;
- Черкассы.
При этом в ЦИК Украины напомнили, что правила безопасности во время голосования остались неизменными - маска с перчатками, соблюдение социальной дистанции, отдельная кабинка для голосования людей с признаками заболевания.
Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отменила итоги местных выборов в Каролино-Бугазе Одесской области.
Мы также рассказывали, сколько партии и политики потратили на рекламу в соцсети Facebook перед местными выборами.
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