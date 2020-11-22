Сегодня в 11 украинских городах пройдет второй тур выборов мэров. Фото: Страна

Сегодня, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Жители будут выбирать мэров городов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Так, повторное голосование сегодня пройдет в таких городах:

  • Бердянск;

  • Днепр;

  • Дрогобыч;

  • Львов;

  • Полтава;

  • Николаев;

  • Славянск;

  • Никополь;

  • Ровно;

  • Ужгород;

  • Черкассы.

При этом в ЦИК Украины напомнили, что правила безопасности во время голосования остались неизменными - маска с перчатками, соблюдение социальной дистанции, отдельная кабинка для голосования людей с признаками заболевания.

22 ноября пройдут выборы в 11 городах Украины. Скриншот: facebook.com/UACEC

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отменила итоги местных выборов в Каролино-Бугазе Одесской области.

Мы также рассказывали, сколько партии и политики потратили на рекламу в соцсети Facebook перед местными выборами.

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