Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов выборов голосования в штате на прошедших президентских выборах.

Об этом сообщил судья Мэтью Бранн, передает "Интерфакс".

Так, он признал аргументы команды действующего президента "безосновательными и спекулятивными". В то же время судья заявил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

Поэтому иск команды Трампа был отклонен "без права повторной подачи".

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Twitter отдаст все аккаунты президента США Байдену, даже если Трамп не признает поражения.

Также "Страна" писала, что после ситуации с выборами Дональд Трамп решил сменить цвет волос с рыжеватого на белый.