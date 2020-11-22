По состоянию на утро воскресенья 22 ноября, в Украине подтвердились 12 079 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что последний антирекорд был отмечен вчера, 21 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 14 580 зараженных.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 624 744 человека. Выздоровели за последние 24 часа 4 604 пациента. Умерло за сутки 138 человек. Госпитализировано 1 134 человека. Среди новых зараженных 489 детей и 375 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 199 человек), Запорожской области (765), Днепропетровской области (1 017) и Сумской области (779).

Напомним, что ученые выяснили, когда пандемия коронавируса в мире пойдет на спад.

Также мы рассказывали, что министр экономики Украины Игорь Петрашко заболел коронавирусом.