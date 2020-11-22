Сегодня в 11 городах Украины пройдут вторые туры выборов мэра. Семь из них - областные центры.

В крупнейшем из них - Днепре - сойдутся нынешний мэр Борис Филатов и его местный конкурент Загид Краснов. Во Львове - градоначальник Андрей Садовой и представитель "Евросолидарности" Олег Синютка.

В Николаеве первый пост города оспорят мэр Александр Сенкевич и кандидат от "Оппозиционной платформы" Владислав Чайка. В Полтаве - бывший градоначальник Александр Мамай ("За будущее") и Сергей Иващенко ("Слуга народа").

В Ровно схлестнутся местный кандидат Виктор Шакирзян и представитель "Евросолидарности" - ректор протестантской духовной академии Александр Третьяк. В Черкассах - действующий мэр Анатолий Бондаренко и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак.

И, наконец, Ужгород: здесь в финал вышли мэр Богдан Андриив и "слуга народа" Виктор Щадей.

Из городов поменьше - Славянск, Бердянск, Никополь и Дрогобыч. В первых двух во второй тур вышли представители ОПЗЖ Павел Придворов и Александр Свидло. Оба на первом месте.

Более того, в Славянске в пользу Придворова выступила бывший мэр Неля Штепа, которая заняла третье место. Поэтому шансы на победу Придворова над градоначальником от "Оппоблока" Вадимом Ляхом очень велики.

В Бердянске кандидату от ОПЗЖ будет противостоять выдвиженец от "За будущее" Валерий Баранов.

В Дрогобыче будет "битва самовыдвиженцев" Тараса Кучмы и Андрея Веселого. А в Никополе сойдутся секретарь горсовета Александр Саюк ("За будущее") со "слугой народа" Русланом Олийныком.

"Страна" следит за выборами в режиме онлайн.

10:28 В Днепре "Опора" нашла феерическую кабинку для "тайного" голосования - у окна.

10:20 Вот как накануне выборов проходили дебаты кандидатов в мэры Николаева - ставленника "Пропозиции" Сенкевича и представителя ОПЗЖ Чайки.

10:12 Журналисты Днепра проверили, как работает акция городского транспорта по бесплатной развозке проголосовавших с участков.

Оказывается, ни трамваи, ни троллейбусы о ней ничего не слышали и требуют положенные шесть гривен за проезд. А вот маршрутки возят бесплатно - при предъявлении селфи у дверей избирательного участка.

Например, такого:

09:59 Подкуп идет полным ходом и в Ровно. Там на участок вызвали полицию, когда выявили попытку фотографирования бюллетеня.

09:48 В Днепре поймали на горячем избирателя, который сфотографировал свою бюллетень. Видео.

09:31 Мэр Николаева Александр Сенкевич сравнил себя с Юрием Гагариным. Он опубликовал фото первого в мире космонавта с фразой "Поехали!"

Напомним, впрочем, что для Сенкевича это уже вторая "ходка" в градоначальники.

Город он возглавил в 2015 году, а уже через два года горсовет выразил ему недоверие и сместил с поста. Но Сенкевич восстановился через суд. Сейчас он примкнул к партии Филатова "Пропозиция".

09:21 Предвыборный день - суббота - была полна всяческих нарушений, сообщает Нацполиция. За сутки открыли три уголовных дела. Всего за период местных выборов было открыто более тысячи таких производств.

09:16 Мэр Днепра Филатов сегодня вечером анонсировал свое появление на ток-шоу Савика Шустера. Видимо, так сильно уверен в своей победе.

09:14 В Днепре решили по-своему бороться с низкой явкой. В этот день, как сообщают местные СМИ, все городские перевозчики будут возить бесплатно людей с избирательных участков. "Акция" будет действовать до 20:30. Чтобы бесплатно проехать, достаточно будет предъявить селфи с избирательного участка (снаружи, а не изнутри).

09:06 В Славянске ожидается серьезная рубка. В канун голосования городская ТИК заменила более сотни членов участковых комиссий - от председателей до секретарей.

Напомним, действующий мэр Вадим Лях от "Оппоблока" в первом туре всего на 242 голоса отстал от кандидата "Оппозиционной платформы" Павла Придворова. Правда, как уже говорилось, за Придворова призвала голосовать бывший мэр Неля Штепа, которая заняла третье место на выборах.

08:52 ЦИК сегодня ожидает явки на уровне 2 млн 800 тысяч избирателей.

08:36 В Славянском теризбиркоме за две недели до выборов произошло десять кадровых замен, пишет сеть "Опора". Включая главу комиссии Надежду Петрову, которую после первого тура сняли, а перед вторым вернули назад.

Больше всего замен сделали партии "Голос" и "Оппозиционная платформа" За жизнь "- по три," Слуга народа "- две, по одной замене сделали" Наши "," Солидарность женщин Украины "," Мира и Развития "и" Украина - Вперед! ".

08:15 Резюмируем по общенациональным партиям, представленным так или иначе в парламенте.

В трех городах юго-востока (Николаев, Славянск, Бердянск) во втором туре с неплохими, а то и опережающими шансами идут представители "Оппоплатформы".

Еще в двух городах - Львов и Ровно - за пост мэра поборется "Евросолидарность" Порошенко. "Слуги народа" вышли во вторые туры в Полтаве, Ужгороде и Никополе.

"За будущее" поборется за первенство в Полтаве, Бердянске и Никополе. И "Голос" - в Черкассах (правда, судя по первому туру - без особых шансов).

В остальных городах - представители местных партий или самовыдвиженцы.

8:00 Избирательные участки открылись. Вот в каких городах: