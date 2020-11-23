Выход Соединенных Штатов из договора по открытому небу осложняет мирные шаги, а также создает угрозу для выхода других стран из соглашения.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Решение США о выходе из Договора по открытому небу достойно сожаления, мы не знаем, продолжат ли другие стороны договора придерживаться его. Я полагаю, мы наблюдаем ухудшение в сфере международной безопасности, что вызывает беспокойство. Подобные соглашения, выстраивание доверия, контроль над вооружениями сейчас важны, как никогда", - сказал он.

Отметим, договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Напомним, в Совете нацбезопасности США подтвердили выход страны из Договора об открытом небе. Как отметил глава Совета национальной безопасности США Роберт О'Брайен, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление о выходе США из Договора по открытому небу. "Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого Договора делает его далее нежизнеспособным", - заявил пресс-секретарь президента РФ.