Исследователи сравнили влияние первой и второй волны локдаунов на состояние экологии и пришли к выводам о том, что карантин осенью не особо сказался на улучшении климата, так как мощности многих стран продолжают работать в прежнем режиме.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Copernicus.

Так, во время первого всемирного жесткого карантина, который наступил этой весной, экология начала быстро и заметно восстанавливаться без вмешательства человека, чему поспособствовало закрытие заводов и ограничения прочей вредоносной деятельности человека.

Во время второй волны локдаунов многие страны вводят меньше ограничительных мер, поэтому предприятия продолжают наполнять атмосферу вредными выбросами, люди чаще передвигаются на транспорте.

Отмечается, что весной количество антропогенных вредных выбросов сократилось на 50%. Осенью же этот показатель либо совсем не сдвинулся от нормы или сдвинулся незначительно, в зависимости от региона. Исследователи считают, что уровень вредных выбросов непосредственно зависит от уровня активности экономики государств.

Напомним, введение карантинных мер, которые были приняты весной в Венеции из-за распространением коронавируса, благоприятно сказались на экологии города. Из-за отсутствия толп туристов в городе, вода в каналах стала чище и в нее вернулись дельфины впервые за 60 лет.

Как сообщала "Страна", по Аркадии, курортному району Одессы, во время карантина гуляли козы.