Зеленский уволил попавшегося на взятке главу Черниговской РГА
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении главы Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана, которого ранее поймали на взятке.
Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - сказано в распоряжении Зеленского №510/2020-рп от 20 октября.
Ранее главу Черниговской РГА поймали на вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов за решение кадастровых вопросов. Чиновника задержали при получении всей суммы.
Напомним, ранее Зеленский уволил николаевского губернатора Александра Стадника.
Также мы писали о том, что Зеленский до этого уволил губернаторов в трех областях Украины. Своих мест лишились руководитель Одесской области Максим Куций, глава Ивано-Франковской области Виталий Федоров и губернатор Сумской области Роман Грищенко.