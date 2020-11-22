Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении главы Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана, которого ранее поймали на взятке.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - сказано в распоряжении Зеленского №510/2020-рп от 20 октября.

Ранее главу Черниговской РГА поймали на вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов за решение кадастровых вопросов. Чиновника задержали при получении всей суммы.

Напомним, ранее Зеленский уволил николаевского губернатора Александра Стадника.

Также мы писали о том, что Зеленский до этого уволил губернаторов в трех областях Украины. Своих мест лишились руководитель Одесской области Максим Куций, глава Ивано-Франковской области Виталий Федоров и губернатор Сумской области Роман Грищенко.