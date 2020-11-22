Мутировавший на норковых фермах в Дании коронавирус приобрел два опасных свойства. Одно их них - это способность заражать людей, которые уже переболели Covid-19, второе - создавать больше "суперраспространителей".

Об этом доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова рассказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

Так, по ее словам, в Дании работают над статьей о мутациях, которые коронавирус прошел в организмах животных. Ученые выяснили, что вирус в норках начал быстро эволюционировать и мутировал минимум четыре раза. В результате чего в нем претерпел изменения белок, отвечающий за размножение.

"К чему это может привести, если этот вирус начнет в популяции людей гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей. Я говорю "вероятно" почему? Потому что никто это не наблюдал, естественно, в популяции человека", - заявила Баранова.

Кроме того, профессор сообщила, что после попыток нейтрализовать коронавирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток, взятых у людей, переболевших Covid-19, ученые обнаружили второе свойство нового штамма вируса. С ним не может справляться большая часть сывороток.

"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент in vitro (в пробирке - Ред.) (...), это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом. Который я считаю все равно неправильным, потому что лучше бы это все изучалось, а вовсе не уничтожалось", — добавила научный сотрудник.

Ранее сообщалось, что на норковых фермах Швеции также обнаружили коронавирус. Зараженными были не только животные, но и контактировавшие с ними люди.

Вслед за Швецией и Данией, Ирландия объявила о забое норок из-за коронавируса-мутанта.