В Грузии в субботу, 21 ноября, в 17 округах состоялся второй тур выборов в парламент. ЦИК опубликовала результаты повторного голосования, в соответствии с которыми лидирует правящая партия.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Грузии.

Так, по предварительным данным, во всех 17 одномандатных округах победу одержали представители правящей в Грузии партии "Грузинская мечта". В Тбилиси большинство ее кандидатов получили поддержку в районе 90%.

Ранее оппозиция заявляла о фальсификации первого тура выборов. В знак протеста ее представители отозвали наблюдателей и членов избиркомов и заявили, что оппозиционные кандидаты не участвуют во втором туре.

Напомним, по итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли 9 партий. По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов. Восемь оппозиционных партий, прошедших по итогам голосования в парламент, не признали легитимными состоявшиеся выборы и отказались брать депутатские мандаты.

Также мы сообщали, что оппозиция потребовала проведения нового голосования.