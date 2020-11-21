Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу смертных казней, которые возобновили в США на федеральном уровне, и призвал американскую администрацию отменить высшую меру наказания.

Об этом пишет Европейская служба внешних связей.

"Европейский Союз выражает свою глубокую озабоченность по поводу последних казней в камерах смертников в Соединенных Штатах 19 ноября, первых казней в период смены президента", - сказано в сообщении.

Уточняется, что после принятого в июле решения администрации США возобновить смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, уже были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе.

Европейский Союз акцентирует внимание на своем решительном неприятии смертной казни во всех случаях и настоятельно призвал США отменить свое решение и прекратить все казни на федеральном уровне.

"Большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями", - уточняют в заявлении.

Напомним, летом 2020 года власти Соединенных Штатов Америки получили от суда право возобновить смертные казни после почти 20-летнего перерыва.

Также сообщалось о первой за 17 лет смертельной казни американского преступника.