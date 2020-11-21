Житель Германии угадал все номера в лотерее и сорвал джекпот в размере 61 миллион евро.

Об этом сообщает Spiegel.

Так, житель федеральной земли Нижняя Саксония в Германии угадал последовательность чисел 18, 20, 34, 49, 50, а затем Еврономера 7 и 8, чем обеспечил себе победу в европейской лотерее Eurojackpot. Теперь мужчина получит 61 миллион евро без вычета налогов.

Стоит отметить, что данный тип лотереи распространяется по всей территории Евросоюза. В ней принимают участие Германия, Дания, Италия, Хорватия, Нидерланды, Испания, Чехия, Венгрия и прочие государства. Разыгрывают приз всегда по пятницам в Хельсинки, Финляндия.

Напомним, в США произошел просто невероятной случай альтруизма. Американец отдал другу половину суммы в 22 миллиона долларов, которые он выиграл в лотерею Powerball.

Как сообщала "Страна", в Финляндии полсотни людей, проживающих в одном городке, разделят между собой огромный джекпот.