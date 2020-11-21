Ученые решили изучить влияние солнечных лучей на распространение коронавируса и выяснили, что в период с конца весны и до конца лета они способствуют уничтожению вирусных агентов. Таким образом, вне зависимости от карантинных мер, заболеваемость Covid-19 пойдет на спад летом 2021 года.

Об этом пишет Science Tech Daily.

Так, согласно теории междисциплинарной группы исследователей итальянского Национального института астрофизики, Миланского университета, регионального Агентства по охране окружающей среды Ломбардии и Фонда Дона Ньокки, ответ на вопрос, почему большинство вирусных эпидемий циклически распространяются в холодные времена года в тех регионах земного шара, где умеренный климат, связан с солнцем. Они считают, что распространенность и эволюция эпидемий сильно коррелируют с воздействием солнечных лучей, которые попадают в определенное место на Земле в определенное время года.

"Наша модель предлагает простой ответ на важный, но все еще нерешенный научный вопрос: почему многие вирусные респираторные эпидемии, такие как грипп, циклически развиваются осенью и зимой только в умеренных регионах северного и южного полушарий Земли, в то время как они, по-видимому, присутствуют все время – хотя и с меньшей распространенностью по сравнению с сезонными циклами в умеренных регионах в экваториальном поясе. В нашей работе мы предполагаем, что причиной сезонности эпидемий, передаваемых воздушно-капельным путем, является точно такой же механизм, который вызывает смену сезонов на нашей планете: количество ежедневного солнечного облучения на Земле", - объяснил Фабрицио Никастро, автор и исследователь данной работы.

Кроме того, в статье напоминают, что ультрафиолетовый (УФ) свет имеет способность дезактивировать вирусы и бактерии многих видов. Такой свет, достигающий Земли, имеет некоторую "дезинфицирующую силу" на открытых частях планеты. Эффективность УФ-дезактивации конкретного вируса или бактерии зависит от самого агента, но для данного места на Земле она, несомненно, выше, когда солнечное излучение сильнее (летом), и ниже, когда солнечное излучение слабее (зимой).

Подобная цикличность солнечного "дезинфицирующего" эффекта с годовой частотой способна конструктивно резонировать с другой частотой, характерной для эпидемий: потерей иммунитета хозяина вируса вследствие его антигенного сдвига. Именно сочетание этих двух механизмов и запускает сезонность эпидемий в масштабах от нескольких лет до десятков лет, в зависимости от частоты антигенов.

"С эпидемиологической точки зрения эти модели проясняют важную и давнюю загадку: почему эпидемии гриппа исчезают каждый год, когда количество восприимчивых особей все еще очень далеко от того количества, которое необходимо для запуска механизма стадного иммунитета", - уточнил Марио Клеричи, иммунолог из Миланского университета и Фонда Дона Ньокки.

Также ученые отметили, что коронавирус тоже распространяется по описанному механизму, что означает, что он должен снова исчезнуть летом. Исследователи планируют изучить критическую длительность нахождения коронавирусного агента под воздействием лучей, чтобы выяснить, какой процент вируса умирает летом благодаря УФ-лучам.

Напомним, ученые выяснили, что массовое тестирование на антитела поможет предсказать, куда движется коронавирус.

Также сообщалось, что у беременных женщин с Covid-19 риск развития серьезных симптомов совсем небольшой.