После вступления в силу закона о введении штрафов за нарушение масочного режима украинские правоохранители нацелены на проведение разъяснительной работы среди населения и пока лишь проводят профилактические рейды.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, в субботу, 21 ноября, в ходе проверок соблюдения масочного режима в общественных места и транспорте полицейские раздавали маски тем, у кого их не было.

Уточняется, что мобильные группы полиции в первую очередь нацелены проводить разъяснительную работу среди граждан и рассказывать, как нужно правильно носить маски.

"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", — поясняют в сообщении.

Напомним, штраф за отсутствие или неправильное ношение маски в общественных местах составляет от 170 до 255 гривен. Как и кого именно будут штрафовать, разбиралась "Страна".

Также мы писали, что обжаловать в суде штраф за отсутствие маски выйдет дороже, чем заплатить его.