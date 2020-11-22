Бывшие руководители Вооруженных сил Украины направили президенту Владимиру Зеленскому письмо, из которого следует, что в марте 2014 года тогдашнее высшее руководство страны запретило украинским войскам оказывать вооруженное сопротивление аннексии Крыма.

Соответствующее письмо опубликовал на своей странице в Facebook бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал-полковник Владимир Замана, который сегодня является подозреваемым в госизмене за "сдачу Крыма".

По фабуле уголовного дела, Замана, будучи начальником Генштаба, совместно с Виктором Януковичем и его министрами обороны, "осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, во время которого необоснованно сокращалась численность, расформировывались отдельные воинские соединения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера. Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией".

В опубликованном письме эти обвинения опровергаются. Его подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук.

В документе бывшие руководители ВСУ заявляют, что Замана во время руководства Генштабом действовал в рамках законов Украины, решений правительства, СНБО и указов президента, которыми была утверждена стратегия реформы Вооруженных сил Украины до 2017 года. В рамках этой реформы, которую начальник Генштаба должен был претворять в жизнь, исходя из своих обязанностей, было предусмотрено сокращение численности вооруженных сил и переход их полностью на контрактный способ формирования. При этом предусматривалось улучшение качества управления войсками и модернизация вооружений.

Авторы письма заявляют, что эти реформы не оказали никакого влияния на ситуацию в Крыму с началом аннексии, так как высшее руководство страны просто запретило украинским военным давать вооруженный отпор России на полуострове.

Напомним, бывший нардеп Сергей Лещенко еще в январе требовал проверить, почему власти Украины зимой-весной 2014 года не ввели в Крыму ни антитеррористической операции, ни военного положения. И не является ли это с их стороны преступлением.

Как сообщала "Страна", Госбюро расследований опубликовало свою версию событий в Крыму зимы-весны 2014 года. По его мнению, в аннексии полуострова виноваты исключительно Виктор Янукович и его генералы.