Украинский боксер Александр Усик заразился коронавирусом еще весной. Он переболел Covid-19 во время подготовки к бою с британским боксером Дереком Чисорой.

Об этом спортсмен рассказал в интервью, обнародованном в YouTube.

"Да, я переболел, но это было еще во время первой волны. Я не паниковал. Я же говорил, что мы все этим переболеем. Люди всегда болеют весной и осенью", - рассказал Усик.

Во время лечения зубов весной у спортсмена поднялась температура, но он не переживал по этому поводу. Затем выяснилось, что его супруга потеряла обоняние, после чего пара вызвала доктора, который подтвердил коронавирус.

На самоизоляции Усик вместе с женой провел две недели, ни у кого из окружения спортсмена вируса не обнаружили.

"Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня – 37.2 или 38 градусов, ну и слабость была. Я все время лежал на кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть", - рассказал боксер о течении болезни.

Также он добавил, что когда люди загнаны в панику, они слишком много додумывают, хотя возможно даже не болеют и нет смысла паниковать

"Моя позиция в этом вопросе – мы много паникуем. То есть людей загоняют в панику, которая является причиной еще больших проблем", – отметил Усик.

Усик о коронавирусе с 24:35

Ранее "Страна" рассказывала о триумфальной победе Усика над Чисорой и реакцией на нее.

Также мы писали, что украинский боксер не хочет долго ждать своей очереди биться за чемпионский пояс по версии WBO. Энтони Джошуа нужно либо провести бой с ним, либо освободить титул чемпиона мира по версии WBO.